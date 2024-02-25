رئيس جهاز الشروق يعلن استئناف أعمال رصف محور الشهيد خالد مغربي (صور)

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم إستئناف أعمال تنفيذ الطبقه الأسفلت بمحور الشهيد الرائد خالد مغربى، والذى يعد أهم محاور الطرق الجارى إنشاءها؛ نظرًا لما يحققه من ربط قطاعى المدينة بصورة مباشرة، وكذلك مساهمته فى تيسير انتقال سكان القطاع الشرقى من وإلى محطة القطار الكهربائى من خلال مساره الموازى لسورالقطار الكهربائى (L.R.T).

وأوضح رئيس الجهاز، أن المحور يمر بشمال المدينة للربط بين مدخل (1) ، (2) بطول (4 كم) وبعرض ثلاث حارات مرورية لكل إتجاة تشمل التخطيط المرورى واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلاً عن الإنارة العامة ورصيف مشاة وجزيره وسطى، موضحًا أن أعمال الرصف الحالية تتم بالقطاع الأخير، وذلك فى الإتجاة الواصل من منزل كوبرى مدخل الإسماعيلة (2) حتى محطة القطار الكهربائى.

وأكد رئيس الجهاز، على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجة الأمثل نظراً للنفع الذى يعود على مدينة الشروق من هذا المشروع، موضحاً أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الجهاز لخلق محاور طرق جديدة تهدف إلى تقسيم الحركة المرورية على شبكة الطرق بالمدينة.



