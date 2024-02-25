النقل تضبط 1762 قضية في المترو والقطارات

شنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات أمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال هذه الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1762 قضية في المترو والقطارات، في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.



وفى سياق اخر تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من القبض على (عاطل ) بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، محكوم عليه فى (4 جنايات "قتل عمد - شروع فى قتل - سرقة بالإكراه" بالإعدام والمؤبد).

كما تم ضبط (عاطلين) بالقاهرة ، محكوم على أحدهما بالإعدام فى قضية "قتل عمد وشروع فى قتل" ومحكوم على الآخر فى (5 جنايات بإجمالى عقوبات بالسجن 18 سنة فى قضايا "قتل عمد - شروع فى قتل – سلاح نارى وذخيرة").

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.