إطلالة دينا الشربيني تثير الجدل ببرومو "كامل العدد +1"| أسعار خيالية

حمست الفنانة دينا الشربيني متابعيها ببرومو مسلسلها الجديد "كامل العدد +1" والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم، ولفتت الأنظار بإطلالة جذابة بجوار الفنان شريف سلامة من البرومو.

دينا الشربيني وشريف سلامة

دينا الشربيني تتألق بفستان جذاب في برومو "كامل العدد+1"

وتألقت دينا الشربيني بفستان قصير مكشوف ناحية الصدر والأكتاف، باللون الكحلي ومطبوع عليه رسومات شكل "القلب" باللون الأحمر، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

وحملت دينا الشربيني حقيبة كبيرة الحجم بصيحة الكورشيه باللون الأبيض، تحمل إسم إحدى العلامات التجارية العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها إلى 2420 دولار، أي ما يعادل 75 ألف جنيه مصري، وتزينت بمجوهرات ذهبية ضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وسلسلة ملتفة حول العنق.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت دينا تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها شكل ذيل حصان يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم.

ووضعت دينا الشربيني مكياجًا بسيط، يبرز جمال ملامحها، فإختارت أحمر شفاه باللون الوردي، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الفاتح، ولم يظهر مكياج العين؛ لإرتدائها نظارة شمسية باللون الأسود على شكل ماسة، من تصميم SAINT LAURENT، يصل سعرها إلى 405 دولار، أي ما يعادل 12 ألف و500 جنيه.