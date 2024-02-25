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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تفعيل تركيب عدادات المياه بالقاهرة "أون لاين"

عدادات المياه
عدادات المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديث فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاعتماد بشكل كامل على التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدم للمواطنين، والتى تشمل الفواتير وتركيب العدادات وأعمال الصيانة وجودة المياه وترشيد الاستهلاك ومتابعة المحطات والخطوط والشبكات والحفاظ على البنية الاساسية.

خطوات تفعيل تركيب عدادات المياه بالقاهرة أون لاين

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه تم الانتهاء من تفعيل خدمة تلقى طلبات التعاقد على عدادات المياه أون لاين من خلال اتصال العميل على  الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو موبايل، ويتم تسجيل بياناته الشخصية وتلقيه رسالة نصية تحتوى على رابط خاص به لرفع المستندات المطلوبة للتعاقد وتحويلها لمركز خدمة العملاء المختص لاتمام التعاقد دون الحاجة لذهاب العميل لمركز خدمة العملاء أكثر من مرة مما يوفر الوقت والجهد وإنهاء الخدمات فى سرعة ويسر.

 

أوضح الشيمى، أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير الخدمات التى تقدمها  الشركة وفقاً لرؤية الدولة  المصرية 2030، لخدمة  العملاء من خلال العمل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كل القطاعات، مشيرًا أن الشركة نجحت فى الانتهاء من تأهيل العديد من الطلمبات والمعدات وإعادة تشغيلها وادخالها الخدمة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووجود قاعدة بيانات كاملة لكل محتويات المحطات.

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