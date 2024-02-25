عاجل
عمليات بحث مكثفة لانتشال جثامين ضحايا معدية نكلا الغارقة بالجيزة.. صور
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024|غادة عادل تواصل تصوير مسلسل "لانش بوكس" استعدادًا لعرضه

غادة عادل
غادة عادل

تواصل الفنانة غادة عادل، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لانش بوكس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لانش بوكس، البرومو الرسمي للعمل، وانتشرت عدد من البوسترات الخاصة به لثلاث فنانات يرتدين أقنعة.

قصة مسلسل لانش بوكس

دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يشارك في بطولة مسلسل لانش بوكس عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، عمرو رمزي، أسامة أبو العطا، وغيرهم، والعمل من إخراج هشام الرشيدي. 

مواد متعلقة

أحمد السقا يواصل تصوير "االعتاولة" لرمضان 2024

كريم عبدالعزيز يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "الحشاشين"

هلا رشدي تُحيي حفلًا كامل العدد بـ"الساقية".. صور

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم (تفاصيل)

ساقية الصاوي تستضيف حفل "الكوميديان" بهذا الموعد

أسعار تذاكر العرض المسرحي "رصاصة في القلب"

وفاة بطلة فيلم "جيمس بوند" عن عمر ناهز 80 عامًا

موعد وأسعار تذاكر مسرحية "دوران القمر" بساقية الصاوي
الجريدة الورقية