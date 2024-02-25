«إيليت للاستشارات المالية» تجهز شركة «جيوس» للتجارة والمقاولات للتداول بالبورصة

25% حصة الطرح

تنتهى شركة إيليت للاستشارات المالية من تجهيز المركز المالى لشركة «جيوس» للتجارة والمقاولات المنتهى فى 31 ديسمبر 2023، وذلك للبدء فى الحصول على الموافقات المبدئية لإعداد دراسات القيمة العادلة لسهم الشركة، تمهيداً للقيد والطرح خلال الربع الثانى من العام الجارى 2024 بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال تامر حسين نائب رئيس مجلس الإدارة إن «إيليت» تعكف على الانتهاء من تجهيز المركز المالى للشركة، وكذلك الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، بهدف أن تكون الشركة جاهزة للقيد والطرح خلال الأشهر القليلة القادمة.

أضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن المستهدف من طرح رأس مال الشركة بالبورصة يبلغ نسبة 25%، كما أن «إيليت» قامت مؤخرا برفع رأس مال الشركة من 14 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، فى ظل عملية الهيكلة الشاملة التى أجرتها «إيليت» للشركة، حيث تضمنت هيكلة إدارية، وفنية، ومالية، وكذلك الارتقاء بالحوكمة فى الشركة، مما ينعكس على مستقبل الشركة بالإيجاب.. كما تجرى شركة «إيليت» العديد من دراسات الجدوى لإحدى الشركات العاملة فى مجال الأغذية، بهدف التوسع فى الأسواق العربية، خاصة السوق الإماراتى.

كما تقوم الشركة أيضا بإجراء القيم العادلة للمحفظة الاستثمارية لأحد البنوك الكبرى الخاصة، إذ تضم المحفظة نحو 22 شركة.. كانت شركة «إيليت» قد عقدت الجمعية العمومية أمس محققة فائض أرباح بنسبة ٨٠٪ خلال عام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى إقرار زيادة أخرى لرأس المال من ٢ مليون جنيه إلى ٣ ملايين جنيه مع توزيع نقدى.