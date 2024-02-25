مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه ، في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق السياحي لبحيرة قارون ، باتجاه مركز ابشواي ، اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى المستشفى واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي، لورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق السياحي لبحيرة قارون بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة ابشواي ، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب يدعى " م . ح " ، في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها، ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مستشفى ابشواي المركزي وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.