تراجع أسعار اللحوم اليوم الأحد من أرض المزرعة

أسعار اللحوم اليوم الأحد.. شهدت أسعار اللحوم خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الأحد من أرض المزرعة، تراجعًا، مما اثر هذا التراجع على انخفاض اسعار بعض الاصناف في الأسواق المحلية، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 182 جنيهًا للكيلو.

وتراجعت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 275 جنيهًا «وزن 300 كيلو»، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 210 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا اللسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الاحد، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم الاحد من ارض المزرعة

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) تراجعًا عند 158 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 162 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) تراجعًا عند 164 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 132 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) تراجعًا عند 176 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) تراجعًا عند 213 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 182 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) تراجعًا عند 185 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) تراجعًا عند 208 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 275 جنيهًا للكيلو (وزن 300 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد هولشتين بنحو 128 جنيهًا للكيلو (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 166 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 170 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 175 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل تراجعًا نحو 175 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد البرازيلي تراجعًا نحو 179 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد البرازيلي تراجعًا نحو 177 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري أسباني ليموزين تراجعًا نحو 260 جنيهًا (وزن 300 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري أسباني ليموزين تراجعًا نحو 205 جنيهًا (وزن كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.