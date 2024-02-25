الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو يضرب بالموقف الدولي عرض الحائط.. خطط لاجتياح رفح

بوابة الوفد الإلكترونية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات تظهر اشتداد المعارك في حي الزيتون بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي القسام وسرايا القدس. في الوقت نفسه، قررت حكومة الحرب في تل أبيب إرسال وفد إلى قطر لمواصلة مناقشة ملف الأسرى والرهائن.

صفقة تبادل

تقترب الحرب الإسرائيلية في غزة من نهاية شهرها الخامس، ويتم التحدث كثيرًا عن إتمام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس، وفقًا لمخرجات اجتماع في باريس.

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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة

و في الوقت نفسه، يتحدى بنيامين نتنياهو العالم من خلال الاستمرار في وضع خطط لاجتياح رفح وعرضها على الحكومة. يُعتبر رفح الملاذ الأخير لأكثر من مليون و300 ألف فلسطيني على الأقل، الذين أُجبروا على النزوح تحت وطأة القوة العسكرية المفرطة والعشوائية منذ اندلاع أحداث الأقصى.

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خبير علاقات دولية: جهود مصرية لوقف إطلاق في غزة قبل رمضان

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