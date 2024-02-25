انتشال الجثة الثالثة فى حادث غرق معدية بمنشأة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الجثة الثالثة من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من شهود العيان على حادث غرق معدية "الرياح" في عزبة ربيع بقرية نكلا في مدينة منشأة القناطر إن المعدية كانت تحمل من 10 لـ 11 عاملا بشركة مقاولات وجمعيهم ليسوا من مدينة منشأة القناطر.

واضاف شهود العيان انه يفصلهم بين عدة محافظات اخرى خاصة محافظة المنوفية نهر النيل ويستخدم بعض العاملين تلك المعدية للعبور من الضفة الاخرى لنهر النيل للذهاب الى اعمالهم.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، انتشلت جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

تفاصيل غرق معدية فى منشأة القناطر

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



