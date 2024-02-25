وفد سياحي تركي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المنطقة الآثرية بالبهنسا ، التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا ، وفدا سياحيا من دولة تركيا ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية، ووضع الرؤى والخطط الإستراتيجية لتطوير القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للإقتصاد القومي، لافتاً إلى أن المحافظة استقبلت وفودا سياحية من مختلف دول العالم ، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأضاف المحافظ، أن المناطق الأثرية في المنيا استقبلت وفداً سياحياً قادماً من دولة تركيا ، ضمن السياحة الدينية التى تتمتع بها المحافظة من آثار قبطية و إسلامية ، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار "البهنسا" الذى يسمى البقيع الثانى ، نظرا لوجود أضرحة للعديد من الصحابة ، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وأشار المحافظ، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي جنوب المحافظة ، ومنطقة آثار بني حسن ، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية ، على بعد 15 كيلو متر شمال شرق مدينة دير مواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو متر جنوب غرب مدينة المنيا ، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلومتر من مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

جديرا بالإشارة إلى أن العلاقات المصرية التركية ، تشهد خلال تلك الفترة إنفتاحا ملحوظا وتعاونا مثمرا بين الدولتين بكافة المجالات ، والتي تجلت في زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمصر خلال الأيام الماضية ، ومن المنتظر زيارة الرئيس السيسي لتركيا بدعوة من الرئيس التركي ، خلال شهر إبريل القادم ، وذلك بعد قطيعة استمرت 12 عاما بين الدولتين .