جامعة الدلتا التكنولوجية تستقبل وفدًا من مدرسة ميت خلف الثانوية الميكانيكية العسكرية

استقبلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك وفدًا من طلاب مدرسة ميت خلف الثانوية الميكانيكية العسكرية ،بحضور زينب ابراهيم مديرة المدرسة والمعلمين المرافقين لها،والعميد أحمد بحبح،وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتناول اللقاء التعرف على الجامعة وكيفية الإلتحاق بها ،فضلًا عن البرامج التكنولوجية الموجودة بالجامعة، نظام الدراسة النظرية والعملية سواء داخل الجامعة أو الزيارات والتدريبات الميدانية خارجها.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وفد الزيارة المعامل الموجودة بالجامعة واستمعوا إلى شرح تفصيلي من أعضاء هيئة التدريس ،إضافة إلى نادى العلوم والتكنولوجيا الموجود بالجامعة والذى يضم المشروعات التطبيقية للطلاب.

ومن جانبه ،رحب الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بالحضور معربًا عن سعادته بهذه الزيارة،مؤكدًا على حرص الجامعة على توفير مناخ علمي وبحثي يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، ويصل إلى مستويات عالمية تُواكب وظائف المستقبل، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة ومتميزة تُحقق النهضة الشاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأعرب وفد الزيارة عن سعادتهم بهذه الزيارة وبما وجدوه من امكانيات وتجهيزات بالجامعة.