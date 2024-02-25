8 مطبوعات في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، في نسخته ال25 إصدار 8 مطبوعات سيتم توزيعها خلال فاعليات المهرجان والمنتظر انطلاقها في 28 فبراير المقبل وتستمر حتى الخامس من مارس.

وقال الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، إنه من المنتظر عرض كتاب "المدينة والفيلم.. اتساع بلا حدود" تأليف محمود قاسم، وكتاب "مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية" تأليف د. ناجي فوزي كما يعرض كتاب "الصحافة الفنية في مصر- 1952 إلى 1973" مجموعة أبحاث .كما يتم توزيع 3 مطبوعات عن شخصيات الفنانين المكرمين في المهرجان وهم كتاب التكريم "ستيف جيمس.. سينما النضال الاجتماعي" إعداد أروي تاج الدينو، وكتاب التكريم "مهدي فليفل، سينما المنفى" تأليف أسامة عبد الفتاح وكتاب التكريم "سلوي محمد علي فنانة و100 شخصية" تأليف إيمان كمال وكتاب التكريم "عبد القادر التلمساني.. في محبة الفن والحياة" تأليف مي التلمساني بالاضافة لكتالوج المهرجان والذي يعرض نبذات مختصرة عن الافلام المشاركة في المهرجان .

ويشارك هذه الدورة في المسابقات الرسمية للمهرجان نحو 121 فيلم ممثلين عن 62 دولة بينهم 11 دولة عربية .وتضم المسابقات الرسمية خمسة فروع حيث يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما. ويشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما. ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 20 فيلما.كما يشارك في مسابقة أفلام التحريك 18 فيلما.وفي مسابقة أفلام الطلبة 17 فيلما.

ويعقد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التى تعرض للمرة الأولى في مصر، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخرى.