الجيش الروسي يصد 7 هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا

صد الجيش الروسي سبع هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".

كما صدت القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 140 عسكريًا ودبابتين.

وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" النار على تشكيلات من ألوية المشاة الميكانيكية رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 121 في مناطق نوفودونتسكوي وأوغليدار وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.