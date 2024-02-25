منطقة البحر الأحمر الأزهرية تستضيف لقاء القمة للياقة البدنية بالمعاهد

شارك فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بنزل شباب الأزهر بالغردقة، في الاجتماع التحضيري للقاء القمة للياقة البدنية بالمعاهد الأزهرية المستوي الثاني، ويُعد هذا اللقاء حدثًا رياضيًا فريدًا يجمع أبطال اللياقة البدنية من طلاب المعاهد الأزهرية من مختلف المحافظات.

ويتضمن اللقاء قياس القدرات البدنية، وعروض رياضية وفعاليات ترفيهية متنوعة؛ ندوات وورش عمل توعوية حول أهمية اللياقة البدنية وأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها: تعزيز روح التعاون والمنافسة الشريفة بين طلاب المعاهد الأزهرية، اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، ونشر الوعي بأهمية اللياقة البدنية والصحة العامة، وغرس قيم الرياضة والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب.

وأعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية جدول اختبارات شهر فبراير ٢٠٢٤م للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) للعام الدراسي ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.