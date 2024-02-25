الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

53 شكوي على مكتب المحافظ والمسؤولين بديوان عام قنا

محافظ قنا يستمع للشكاوي
محافظ قنا يستمع للشكاوي

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الديوان العام، إستقبل، اليوم الأحد، 53 من أصحاب الشكاوى، لعرضها واتخاذ اللازم من المسؤولين. 

وأضاف أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام،، استقبلوا المواطنين بمكاتبهم بالديوان العام.

وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ والمسؤولين استمعوا إلى الشكاوي عن قرب، بهدف الاستجابة السريعة لمطالب الشاكين

وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية. 

ونوه المتحدث الرسمي، أن ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم

4 طرق لإيصال الشكاوى للمسؤولين: 

وأبرز المتحدث الرسمي، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبيّن أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم. بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

 وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التي يصدرها مجلس الوزراء.

 

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