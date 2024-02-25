أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد

أسعار العملات اليوم الأحد.. شهدت أسعار العملات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، في أول يوم عمل بعد الاجازة الاسبوعية التي دامت يومان، وسجل سعر الدولار عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري، في حين سجل سعر اليورو 33.28 جنيه للشراء، و33.43 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية، اليوم الاحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على ساحة العملات والقطاع المصرفي، للوقوف على أخر المستجدات التي تشهدها العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

العملات

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 39.08 جنيه للشراء، و39.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو

في حين سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي 33.46 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 22.91 جنيه للشراء، و23.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 20.28 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

أما الدينار الكويتي فسجل في البنك المركزي المصري 100.18 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.