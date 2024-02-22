تدشين فاعليات وثيقة حقوق الطفل السكري والدمج بالمنيا

نظمت الإدارة العامة للأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل، بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، اليوم الخميس، ندوة وتدشين اولى فاعليات مقترح وثيقة حقوق الطفل السكري والدمج " ذوى الإحتياجات الخاصة اثناء اليوم الدراسى والإمتحانات "

وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، لتدريب الأخصائين الإجتماعيين بمدارس المركز، وذلك تحت رعاية واشراف اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، وفاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بالديوان العام.

حضر التدشين ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، والمهندس عويس قاسم نائب رئيس المركز ، وحكمت محمود مدير إدارة المرأة والطفولة بالمركز ، وسلوى عبد الرازق العضو القانونى ، والدكتور شادى ابو ضيف مسؤل الادارة الصحية ، والدكتورة شيري نبيل العضو الإجتماعي ، والدكتورة علا ابو النور العضو النفسى ، وحضر جميع الأخصائين الإجتماعين بمدارس سمالوط ، تحت إشراف إدارة سمالوط التعليمية.

تطرق التدشين، بتوعية الأخصائيين الإجتماعيين، وضرورة تكافتهم مع وحدة حماية الطفل، للعمل من اجل خدمة الأطفال ورعايتهم والإهتمام به وتنميتهم، وكانت إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل ، بديوان عام محافظة المنيا ، قد اعدت مقترح وثيقة حقوق الطفل السكري والدمج " ذوى الإحتياجات الخاصة اثناء اليوم الدراسى والإمتحانات ".

وشملت الوثيقة 13 بند يهتم ويحمى الأطفال لمعيشتهم اليومية ، ووضع اسس غذائية سليمة للأكل او الشرب وكذلك العلاج ، وخاصة الأطفال مرضى السكر والقلب ، مع توفير الدعم الكامل لهم والمساعدات وتلبية احتياجاتهم.

وكان قد اعد الوثيقة ، فاطمة الزهراء على مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل ، والدكتورة هناء عبد الحميد العضو النفسى لوحدة حماية الطفل ، احمد خالد العضو القانونى للوحدة الفرعية ، وربيع احمد العضو القانونى للوحدة العامة لحماية الطفل.