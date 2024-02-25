يلتقي منتخب مصر الاول لكرة السلة بقيادة الألماني هنريك رودل المدير الفني، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، في المباراة المرتقبة التى تجمع بينهما الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية “الأفروباسكت”.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية"الأفروباسكت"



وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، فى اللقاء الذى يجمع بين المنتخبين على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى من التصفيات على منتخب أفريقيا الوسطة بنتيجة (76-61)، وفاز أيضًا في الجولة الثانية أمام منتخب مدغشقر بنتيجة (97-66).