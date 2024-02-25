صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثالثة من قوافل أبواب الخير

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الأحد، المرحلة الثالثة من قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظات الفيوم وبني سويف والمنوفية والمنيا وأسيوط وسوهاج، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

من ناحيته، أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن المرحلة الثالثة من مبادرة أبواب الخير، تتضمن 3286 طنًا من المواد الغذائية الجافة، يتم توزيعها على 1.336.200 مواطن من الأسر المستحقة طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية حيث أن القوافل تصل حتى منازلهم، بشكل يحفظ لهم الخصوصية والحرية، وذلك من خلال كرتونة رمضان والتي تحتوي على مواد غذائية تزن 12.5 كيلو جرام من المواد الجافة.

وأكد عبد الفتاح، أن قوافل مبادرة أبواب الخير تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتوفير الدعم المستمر للأسر المستحقة والأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم وتخفيف العبء عنهم، وكذلك التقليل من التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفًا، أن الصندوق يعمل علي تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بحياة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم بجميع محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

في هذا السياق، استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قافلة أبواب الخير الموجهة لمحافظة الفيوم، محملة بنحو 551 طن من المواد الغذائية الجافة، ليتم توزيعها على 223.825مواطن في عدة مناطق منها قرى بحر أبو المير، ونوارة، والغابة، والسلام، وعزبة قلمشاه، وقلهانه، ودفنو، والحجر، ومنشأة ربيع شكشوك، والخالديه، وأبو شنب، والصعايدة، وفرقص، وبندر الطامية، وابشواي، والروضة، وخلوصي، وسنورس، وحرفوش، والسليين.

وفي ذات الإطار، من المقرر أن تتجه قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة أبواب الخير إلى عدة محافظات وهي محافظة بني سويف ومحملة بنحو 591 طن ليتم توزيعها على 240,375 مواطن في عدة مناطق منها بلفيا، وبني بخيت، وبني حمد، وبني رضوان، وبني سليمان، الشرقية، وبني عفان، وبني هارون، وبياض العرب، والحكامنة، والحلابية، والدوالطة، والدوية، والزرابي، والكوم الأحمر.

ومحافظة المنوفية، محملة بنحو 413 طنًا ليتم توزيعها على 168 ألف مواطن في عدة مناطق منها، طه شبرا، وميت القصرى، وميت العز، والشهيد عبد المنعم رياض، وكفر ميت سراج، وميت أبو شيخة، ومنشأة أبو ذكرى، وبره العجوز، وكفر ميت العبسى، وكفور الرمل، و طملاى، ودبركى، وابشادي، وأبوكلس، والعراقية، وبشتامي، وجزيرة الحجر، ودراجيل، ودناصور، ودنشواي، وزاوية البقلي، وزاوية الناعورة، وساحل الجوابر، وسرسموس، وسلامون بحري، وسلامون قبلي.

ومحافظة المنيا، محملة بنحو 689 طنًا ليتم توزيعها على 280 ألف مواطن في عدة مناطق منها سمالوط، ومغاغة، وتونة الجبل، وملوي، وديراو، وبني مزار، وبركة الفيل، وبني مزار، وأبو قرقاص، وأبو حبش، وأبو طويلة، والأحمدي، وبحرية، والحامول، والكور، وقاو الكبير وقاو الشعراوي، وقاو الظاهر، والعدوة، ودير مواس، وبني مزار، ومطاي.

ومحافظة أسيوط، محملة بنحو 512 طنًا ليتم توزيعها على 208 آلاف مواطن في عدة مناطق منها المسعودي، والعامري، ونزلة القديم، والبارود غرب، والكوردي، وكوم بوها، وعرب العمايم، وبني شعران، وبني شقير، وبني رافع، ودشلوط، وخارفه، وصنبو، ومسارة ديروط، ودير القصير.

ومحافظة سوهاج، محملة بنحو 531 طنًا ليتم توزيعها على 216 ألف مواطن في عدة مناطق منها مشطا، والشوكة، والجزازرة، وأبو عزيز، والمراغة، والسمطا، وبني منصور،و السوالم، والشيخ رحومة، والشيخ زين الدين، والشيخ مسعود، والصفيحة، والصوالح، والصوامعة غرب، والقبيصات، والكوم الأصفر.

الجدير بالذكر، أن مبادرة أبواب الخير لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر خلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.