الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على مواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على السماح لوفد بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.

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مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس

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مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنه يتوقع يتم تنفيذ الاتفاق قبل حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ في العاشر من مارس المقبل.

وأضافت أنه من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لبحث تفاصيل الاتفاق خلال أيام قليلة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على محادثات باريس، أن القتال سيتوقف ليوم واحد مقابل كل محتجز يتم الإفراج عنه، بإجمالي نحو 6 أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا.

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