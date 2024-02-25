ليفربول يقلص قائمة المرشحين لخلافة كلوب إلى ثلاثة مدربين

أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي ليفربول الأنجليزي قلص قائمة المرشحين لتولى مهمة المدير الفني لفريق ليفربول خلفا للالماني يورجن كلوب والذي أعلن تقديم استقالته عند تدريب قبل نهاية تعاقده مع المادي الأنجليزي بعامين إلى ثلاثة مدربين فقط .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف الانجليزية ان قائمة المرشحين لتدريب ليفربول بدءا من الموسم القادم يتصدرها الأسباني تشافي الونسو المدير الفني لفريق بايرليفركوزن وهو المرشح المفضل لإدارة ليفربول لقيادة قلعة انفيلد رود الا ان إدارة ليفربول تخشى عدم إمكانية التوصل لاتفاق مع تشافي الونسو نظرا لعدم وجود ضمانات حقيقية او اتفاق نهائي مع الونسو لمغادرة بايرليفركوزن او عدم الاستجابة للاغراءات الحالية من جانب إدارة بايرن ميونخ التي اسعى للتعاقد مع تشافي الونسو خلفا لتوماس توخيل وبالتالي فإن إدارة ليفربول وضعت اسمين اخرين ليكونا ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق .

الاسم الاول هو البرتغالي روبن اموريم المدير الفني الحالي لفريق سبورتنج لشبونة والذي يقدم مستويات ممتازة مع النادي العاصمي والذي عاد مجددا هذا الموسم للمنافسة على لقب الدوري البرتغالي بعد غياب منذ عام ٢٠١٩ حيث دخل في منافسة شرسة مع نادي بنفيكا و جاءت كل الاحصائيات التي قامت بها إدارة ليفربول لتؤكد قدرة روبن اموريم على عمل قيمة اضافية للفريق وانه احد احد المواهب التدريبية الشابة في أوربا.

روبن اموريم لديه عامان متبقيان في تعاقده مع سبورتنج لشبونة وبالتالي سيكون على ليفربول دفع مقابل مادي لسداد الشرط الجزائي لنادي سبورتنج لشبونة .

المدرب الثاني هو الألماني جوليان نايجلسمان ٣٦ عاما والذي سينتهي ارتباطه مع منتخب ألمانيا عقب يورو ٢٠٢٤ في شهر يوليو المقبل وعلى الرغم من مشاكله في الفترة الأخيرة أثناء قيادته لبايرن ميونخ الا انه مازال يعد احد افضل المدربين في أوربا ولديه نموذج رائع لكيفية قيادة فريق نحو الالقاب دون صرف مبالغ مالية ضخمة وهو نموذج مشابه لما تم مع يورجن كلوب خلال فترة رغبة ليفربول التعاقد معه عام ٢٠١٢ قبل التعاقد معه رسميا عام ٢٠١٥ .