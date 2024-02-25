30 ألف مشجع للأهلي في لقاء يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

حصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، على موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر يوم السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاطبت إدارة الأهلي الجهات الأمنية لزيادة أعداد المشجعين في اللقاءات الأفريقية للفريق أسوة بما حدث في مباريات الدوري الممتاز التي ارتفع عدد الحضور الجماهيري بها إلى 20 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تطرح إدارة الأهلي عبر شركة تذكرتي كافة التذاكر الخاصة بمباراة يانج أفريكانز يوم الأربعاء المقبل على أقصى تقدير.

وضمن الأهلي الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعد الفوز خارج دياره على ميدياما الغاني بنتيجة 1-0 كما صعد يانج أفريكانز بفوزه أمس السبت على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن يانج أفريكانز.