يخوض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبيه، مباراة مرتقبة مع نظيره أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية



فى حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وسيد نيمار

في الوسط: دونجا ومحمد شحاته وزيزو وشيكابالا وأوباما

في الهجوم: سيف الجزيري.



موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.



قائمة الزمالك أمام أبو سليم الليبي

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.