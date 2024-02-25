شباب سلة الصيد بالمركز الثانى ببطولة منطقة الاسكندرية

حصل فريق شباب كرة السلة بنادى الصيد المصرى بالاسكندرية على المركز الثانى فى نهائيات بطولة منطقة الاسكندرية 3x3 مرحلة تحت١٨ سنة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عثمان مدير نادى الصيد المصرى بالاسكندرية ان النادى بدأ يجنى ثمار الخطوات الثابتة التى بدأها منذ أكثرمن موسمين نحو حصد البطولات بمختلف الالعاب بأسم النادى

وتابع بأن الصيد المصرى بالاسكندرية يشهد حركة رياضية غير عادية وهو ما جعل المهتمين بالرياضة سواء السلة او القدم او السباحةيعتبرون النادى منفذ رياضى لهم خاصة بفرع النادى بمحرم بك حيث الملاعب وصالات الجيم