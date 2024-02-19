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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علاء النهري: القمر "نيكست سات 1" طفرة مصرية في مجال الفضاء

قمر صناعي
قمر صناعي

أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الدولة المصرية حققت إنجازًا مهما في مجال الفضاء، وذلك من خلال إطلاق قمرين صناعيين “نكست سات 1” و “مصر سات 2”.

وشدد “النهري”، خلال لقاءه ببرنامج “صباح الورد”، المذاع على قناة “تن”، على أن قمر “نكست سات 1” الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة ألمانية، يعد قمرا تجريبيا تعليميا يهدف إلى توطين تكنولوجيا الفضاء، موضحًا أن قمر “نكست سات 1” يزن 67 كيلو جرامًا وهو من نوع ميكرو ستالايت، ويزن قمر “مصر سات 2” 333 كيلو جرامًا وهو من نوع الأقمار العملاقة.

وأوضح أن القمر الصناعي “نيكست سات” هدفه تعليم الأجيال القادمة كيفية التعامل مع الأقمار الصغيرة، وألمانيا استعاضت عن الأقمار الصناعية الكبيرة بالميكرو ساتلايت، مشددًا على أن الأقمار الكبيرة تكون تكلفتها كبيرة جدا، وبالتالي يمكن التطوير فيه والتعلم ونشر تكنولوجيا الفضاء، متابعًا: “وصلنا للتكنولوجيا التي تساعدنا على تصنيع 35% من الأقمار، وهناك أقمار مراقبة الأرض وهي ليست رفاهية لكنها مهمة جدا للدول”.

 

ونوه بأن هناك شراكة بين مصر والصين وألمانيا ودول أخرى، وتم إنشاء محطة تحكم أرضي في أسوان لأول مرة للتحكم في القمر نكست سات.

 

 

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