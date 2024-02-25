استمرار فعاليات الفوج الثالث من معسكر يالا كامب الرياضي بمحمية جبل علبة

استمرت فعاليات تنفيذ الفوج الثالث من معسكر يالا كامب الرياضي، الذي انطلق يوم الخميس من الشلاتين وصولاََ إلى محمية جبل علبة بمدينة أبو رماد، ثم العودة للشلاتين؛ لحضور حفل بقصر ثقافة الشلاتين والاستمتاع بمشروب الجبنة من 23 إلى ٢٧ فبراير 2024م.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف دكتورة غاده جمال الدين مدير عام الاداره العامة للقاعدة الشعبية، وممدوح خليفة علي وكيل المديرية للرياضة، وبحضور موسي الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة، وأحمد سعيد منسق يالا كامب بوزارة الشباب والرياضة وسعيد الخولي متطوع.

وشهد المعسكر مشاركة عدد كبير من الشباب الطموح والمهتمين بالنشاطات الرياضية، وتمت اليوم زيارة محمية جبل علبة ، حيث تتمتع بتضاريس متنوعة وبيئة طبيعية فريدة. وقد تم تصميم برنامج المعسكر لتعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الرياضية لدى المشاركين.

وتضمنت الأنشطة في المعسكر مجموعة متنوعة من الرياضات والألعاب الجماعية والفردية. شملت الأنشطة التدريبات الرياضية الشاقة، وورش العمل ، والمسابقات الرياضية المشوقة. كما تم تنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية إضافية لإثراء تجربة المشاركين واحتفالية بقصر ثقافة الشلاتين .

وشارك الشباب المشاركون في المعسكر بحماس ومثابرة، وعملوا بجد لتحقيق أهدافهم الرياضية الشخصية. تم توفير مدربين محترفين ومؤهلين لتوجيه ومساعدة المشاركين في رحلتهم الرياضية.

وقدم المشرفون على المعسكر الرياضي توجيهات ونصائح قيمة للشباب و تشجيعهم على الانضباط والتعاون والتفاني في التدريبات والأنشطة الرياضية. تمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وبناء الروح الرياضية والتعاونية.

وتعد مبادرة يالا كامب الرياضية فرصة قيمة للشباب للانخراط في أنشطة رياضية ممتعة وتنشيطية، كما توفر بيئة صحية وآمنة لتعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الرياضية.