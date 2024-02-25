موعد نهائي كأس الرابطة الانجليزية بين ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة

يلتقي ليفربول ونظيره تشيلسي مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، "كأس كاراباو.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو



وتنطلق صافرة أحداث مباراة ليفربول و تشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو

وتذاع مباراة ليفربول وتشيلسي، فى نهائي كأس الرابطة الانجليزية اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء على شاشاتها beIN Sports HD 1.



وكان ليفربول تأهل إلى النهائي بعدما فاز أمام فولهام بنتيجة 3-2، في حين أن تشيلسي اجتاز ميدلزبره بنتيجة 6-2.

وفاز فريق مانشستر يونايتد ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، النسخة الماضية، على حساب نيوكاسل يونايتد بعدما انتصر بهدفين دون رد.