الدفهابة: تسليم الدفعة الأخيرة من معدات النظافة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، تسليم الدفعه الأخيرة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 8 معدات ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، حيث تضمنت معدات الدفعة الأخيرة (عدد 1 سياره 20 طن - عدد 2 سياره كسح مياه أمطار سعة 4 متر مكعب - عدد 1 سياره لصيانة كهرباء الإنارة العامة - عدد 4 سياره 5 طن قلاب ) وذلك لتوزيعهم علي مراكز ومدن وأحياء كلا من ( حي شرق المنصوره - بلقاس - اجا - منية النصر - بني عبيد ) .

وأكد أن اجمالي معدات الخطة هذا العام 20 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه تقريباً ، وتم وصول كافة المعدات المستهدفه وتوزيعها علي الوحدات المحلية ، مشيراً إلي أنه تم طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في اطار الخطة الاستثمارية لهذا العام انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة، مشيرًا الي أن الدقهلية من أولي المحافظات في استلام معدات تحسين البيئة لدعم منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث .

ولفت إلى أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين، موجهًا بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة..

وحضر التسليم المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة ، و مخلص حمزه وكيل إدارة المركبات بالمحافظه ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر ، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة أجا.



