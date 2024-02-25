يوم ترفيهي متكامل بمركز شباب القرين لذوي القدرات والهمم

نظم مركز شباب القرين بمحافظة الشرقية، يوم ترفيهي متكامل لذوي القدرات والهمم تحت شعار «قادرون باختلاف» ضمن خطة النشاط بالمركز، وذلك فى إطار تفعيل الأنشطة المتنوعة لذوي القدرات والهمم.

جاء ذلك بحضور عدد من أمهات ذوي الهمم، وأجريت مسابقات تنافسية بينهم، وفي نهاية اليوم الترفيهي تم توزيع هدايا تذكارية وجوائز على ذوي الهمم والقدرات، وذلك بإشراف محمد جمعة مدير إدارة شباب أبو حماد، والذي أكد على ضرورة الإهتمام بدعم ذوي القدرات والهمم، ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، وتنمية مهاراتهم الابداعية ورعايتهم بمختلف المجالات.

وتهتم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رؤية الدولة في دعم ذوي الهمم والقدرات، حيث شهدت فى الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وذلك تفعيلا للإرادة السياسية الداعمة والمساندة، والتى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.