رفع 660 طن قمامة وأتربة من شوارع المنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير، بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات، وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين، واجا، وميت غمر، ودكرنس وشربين.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 440 طن قمامة و90 طن أتربة و130 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافة فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف السادة نوابهم حيث تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وعبد السلام عارف، وسعد زغلول وقناة السويس وغسيل أرصفة شارع الجيش وقناة السويس وتقليم أشجار الحدائق المفتوحة بشارع الجيش وقناة السويس وحديقة شجرة الدر وعروس النيل وحديقة شارع سعد زغلول واستمرت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المشاية والجمهورية وعبدالسلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكة، ومنطقة سندوب والمجزر والترعة وآداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة وشارع محمود شاهين وشارع الخلطة الأسفلتية والسيد سليم.

وشدد على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.