محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء كورنيش البر الغربي

حرص المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على تفقد مدن الأقصر والزينية والقرنة، تابع خلالها سير العمل بمشروعات محور اللواء سمير فرج وتفرعاته والطرق المؤدية اليه، وكورنيش البر الغربي الجديد العالمي، وتهميد طريق معبد هابو بعد تغطية ترعة رمسيس، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية.

وتفقد المحافظ، أعمال طريق المسار السياحي من مدينة الأقصر حتى منطقة السوفوتيل بالزينية، حيث تتم إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المار على معبد الكرنك ومنطقة الفنادق السياحية وصولاً الى محور اللواء سمير فرج.

وقام المحافظ، بمتابعة تفرعات محور اللواء سمير فرج شمال الأقصر والطرق المؤدية إليه، حيث وجه بسرعة تجميل الطرق وتزيينها مع إنشاء ميادين حديثة بواجهات حضارية.

واستكمل ألهم، جولته بتفقد أعمال تمهيد طريق ترعة رمسيس بالطريق المؤدي إلى معبد هابو، والتي تم الإنتهاء من تغطيتها بطول حوالي 700 متر لتوسعة الطريق الذي تمر به الحافلات السياحية المتجهة للمعبد، حيث تجري حالياً أعمال تمهيد الطريق الذي تمت توسعته وإعداده ليكون حارتين بدلاً من حارة واحدة، استعداداً لرصفه وتزيينه وتجميله من خلال تركيب البلدورات على جانبي الطريق وعمل حدائق وتركيب بلاط الانترلوك والحدائق في منتصفه.

وتابع أعمال تبطين ترعة ضوة غرب الأقصر المؤدية إلى كورنيش البر الغربي الجديد حيث تم الانتهاء من أعمال تبطينها بطول يزيد عن كيلو متر وجارٍ أعمال تمهيد المنطقة المحيطة بالترعة وإقامة سور بطول 300 متر تقريبًا لتوسعة الشارع.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد كورنيش البر الغربي الجديد الذي يجري العمل به ليكون لوحة فنية على النيل وممشي سياحي عالمي، حيث تابع أعمال إنشاء المسرح المكشوف والتي تم الإنتهاء منها، وكذلك تركيب المقاعد والبرجولات الخشبية وأماكن الجلوس والأعمدة الديكورية.

كما تابع أعمال إنشاء الممشى الزجاجي داخل النيل، وأعمال إنشاء ممشى الكورنيش العالمي المطل علي النيل وإنشاء قاعة المؤتمرات وموقف وساحات انتظار الأتوبيسات والحافلات السياحية وأماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافتيريات والحدائق، فضلاً عن الأعمال الإنشائية الملحقة بالكورنيش والتي تتضمن إنشاء مسجد ونافورة مائية وبازارات سياحية والمسطحات الخضراء ودورات المياه ومناطق الخدمات الترفيهية حيث تتم كافة الأعمال الانشائية بشكل عصري وحديث يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة ويساهم في زيادة التدفقات السياحية.

ورافق المحافظ في جولته العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية، ومصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.