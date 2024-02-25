الموعد الأخير للتقديم على وظائف بشركة البترول

وظائف خالية.. كشفت شركة خالدة للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخالية لديها فى الشئون الطبية إلى عدد (۳) أطباء بشريين للعمل بمواقع الشركة.

شروط شغل الوظيفة:

بكالوريوس طب وجراحة

إجادة للغة الإنجليزية

خبرة عملية في حالات الطوارئ الطبية والإسعافات الأولية

القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية

الخبرة عملية من سنتين إلى 10 سنوات

اجتياز المتقدم الاختبارات المنعقدة في هذا الشأن

آخر موعد للتقديم:

وقالت الشركة فى منشور لها، إنه يتوجب على الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة تقديم المرفقات التالية إلى إدارة التعيينات بدعم الأعمال بالمبنى الإداري للشركة في موعد أقصاه يوم 25-2-2024، هي:

السيرة الذاتية للمتقدم

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي

- صورة من الخدمة العسكرية

- صورة من القيد بالنقابة

- صورة ترخيص مزاولة المهنة، صور من شهادات الخبرة

- صورة من الحصول على شهادات دراسية أخرى (ماجستير- دكتوراه) إن وجد.

أعلنت الشركة أنه لن يلتفت إلى الطلبات غير مستوفاة الشروط، وسيتم إخطار المتقدمين بموعد ومكان الاختبار عن طريق رقم التليفون الموضح بالطلب.