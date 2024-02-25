"الرعاية والتأهيل وأساليب التعامل مع ذوي الهمم" برنامج توعوي بجامعة القناة

عقدت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للتعريف بـ"أساليب التعامل مع ذوي الهمم وتوفيرالرعاية والتأهيل لهم"، على مدى يومين، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وطلاب وطالبات المدارس.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تتوجه للمجتمع وتتناول تحدياته، وقضاياه بالتحليل والبحث والدراسة، وتقديم الحلول العلمية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني- تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها " قادرون باختلاف "، لدعم ذوي الهمم وتمكينهم، ودمجهم بالمجتمع.



وتابع مندور، أنه من هذا المنطلق- فجامعة القناة تحرص على نشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع والمتعاملين مع ذوي الهمم بأساليب التعامل المناسبة معهم، وكيفية توفير الرعاية والتأهيل لهم، ومساعدة ذويهم على ذلك، من أجل حياة أفضل لفئة هامة ومؤثرة من فئات المجتمع وهم أصحاب الهمم.

وقامت بالتدريب خلال البرنامج التدريبي الدكتورة هالة رمضان أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية، حيث تطرقت إلى أنواع الإعاقات السمعية، البصرية، واضطرابات التوحد.



وصنفت الإعاقة السمعية إلى ضعف سمعي بسيط، ومتوسط، وحاد،وسبل التعامل مع كل إعاقة على حدة، كما تطرقت السمات الشخصية التي قد تطرأ على ذي الهمم وكيفية احتوائها والتعامل معها بشكل لائق.