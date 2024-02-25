"الرفق والإحسان والتراحام" قيم مبادرة أنا الراقي بأخلاقي بأزهر الشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» مستمرة في فاعلياتها للأسبوع الثاني في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، وذلك بجميع معاهد المنطقة.

وأكد منسق المنطقة، أن أنشطة وفعاليات المبادرة هذا الأسبوع تتناول سلوك «الرفق » لمرحلة رياض الأطفال خلال الفترة من 17 فبراير حتى 14 مارس، كم يتم تناول قيمة «الإحسان » للمرحلة الابتدائية، وقيمة «التراحم» للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

يشار إلى أن المبادرة التربوية «أنا الراقي بأخلاقي» أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي، في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة من خلال مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضة والدينية يقوم بتنفيذها الطلاب تحت إشراف منسفي المعاهد لذات المبادرة.

وتواصل منطقة الشرقية الأزهرية تفعيل أنشطة وقيم المبادرة للفصل الدراسي الثاني بنشاط أشاد به الجميع.