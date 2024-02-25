أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية مشاركة الحكومة في الحوار الوطني

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني غدًا الإثنين في جولته الثانية دليل على نجاحه ويؤكد الآثار الإيجابية التي أسفرت عن الجولة الأولى من مخرجات الحوار منها الاشراف القضائي على الانتخابات.

مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني



وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني في نسخته الثانية لها أهمية للوصول إلى حلول للمشكلات الاقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني حيث تعد الحكومة هي جهة أداة التنفيذ،وبالتالي فمشاركتها مهمة للغاية.

المحور الاقتصادي للحوار الوطني



وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جلسات الحوار الوطني في نسخته الثانية تركز على المحور الاقتصادي فسيتم الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين لتحسين الاوضاع الاقتصادية والوصول لحلول الازمات الاقتصادية منها مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار، وكيفية زيادة الانتاج الزراعي والصناعي للتصدير والحفاظ على العملة المحلية، فضًلا عن التغلب على مشكلة البطالة.

جلسات الحوار الوطني



وتبدأ الجلسات المتخصصة للحوار الوطني غدًا الاثنين وتستمر حتى الخميس المقبل، إذ ستكون جلسات المحور الاقتصادي بالحوار بمشاركة الحكومة، ومقدمي المقترحات.