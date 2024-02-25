الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفارس مودا زيادة يُنهي بطولة الجائزة الكبرى في المركز العاشر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن  الفارس الأوليمبي مودا زيادة من الفوز بالمركز العاشر في بطولة الجائزة الكبري بالدوحة - قطر ، خلال  المنافسات التي تقام لفئة الخمس نجوم ويتنافس فيها أفضل فرسان وخيول على مستوي العالم.

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موعد لقاء الأهلي الختامي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

على صعيد متصل ، تقدم الاتحاد المصري للفروسية بالتهنئة للمدربين الذين اجتازوا دورة الإتحاد الدولي  "مقدمه التدريب" ، والتي أقيمت بنادي القوات المسلحة يومي ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤

وأبدى الإتحاد المصري للفروسية تقديره لخبير الفروسية بالاتحاد الدولي محمد شاهر خليفه ، علي قيامه بتنسيق الدورة مع الاتحاد الدولي و ترتيب و تدريس الدورة للمدربين تطوعًا بدون أي مقابل .

كما تقدم الاتحاد بجزيل الشكر لنادي فروسيه القوات المسلحة لاستضافته الدورة و تسهيل كافة الإمكانيات و الإجراءات مجاناً .

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