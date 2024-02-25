الفارس مودا زيادة يُنهي بطولة الجائزة الكبرى في المركز العاشر

تمكن الفارس الأوليمبي مودا زيادة من الفوز بالمركز العاشر في بطولة الجائزة الكبري بالدوحة - قطر ، خلال المنافسات التي تقام لفئة الخمس نجوم ويتنافس فيها أفضل فرسان وخيول على مستوي العالم.

على صعيد متصل ، تقدم الاتحاد المصري للفروسية بالتهنئة للمدربين الذين اجتازوا دورة الإتحاد الدولي "مقدمه التدريب" ، والتي أقيمت بنادي القوات المسلحة يومي ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤

وأبدى الإتحاد المصري للفروسية تقديره لخبير الفروسية بالاتحاد الدولي محمد شاهر خليفه ، علي قيامه بتنسيق الدورة مع الاتحاد الدولي و ترتيب و تدريس الدورة للمدربين تطوعًا بدون أي مقابل .

كما تقدم الاتحاد بجزيل الشكر لنادي فروسيه القوات المسلحة لاستضافته الدورة و تسهيل كافة الإمكانيات و الإجراءات مجاناً .