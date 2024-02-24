مفاجأة.. ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء اليوم السبت

سعر الريال السعودي في السوق السوداء.. شهد سعر الريال السعودي خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في السوق الموازية، ارتفاع غير مسبوق، بالتزامن مع موسم عمرة شهر شعبان ومع سعي المعتمرين للسفر لعمرة شهر رمضان المعظم، وسجل سعر 1 ريال سعودى مقابل الجنية المصري نحو 14.66جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال مستهل التعاملات الصباحية في بعض مكاتب الصرافة بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة الخدمات السلعية وخدمات اسعار العملات لاسيما سعر الريال السعودي، للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الساحة، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي اليوم السبت في السوق السوداء

عملات ورقية متنوعة للريال السعودي

وصل سعر 1 ريال سعودى 14.66جنيه مصري

وصل سعر 5 ريال سعودى 73.30جنيه مصري

وصل سعر 10 ريال سعودى 146.60جنيه مصري

وصل سعر 25 ريال سعودى 366.50جنيه مصري

وصل سعر 50 ريال سعودى 733جنيه مصري

وصل سعر 100 ريال سعودى 1,466جنيه مصري

وصل سعر 150 ريال سعودى 2,199جنيه مصري

وصل سعر 200 ريال سعودى 2,932جنيه مصري

وصل سعر 250 ريال سعودى 3,665جنيه مصري

وصل سعر 300 ريال سعودى 4,398جنيه مصري

وصل سعر 500 ريال سعودى 7,330جنيه مصري

وصل سعر 700 ريال سعودى 10,262جنيه مصري

وصل سعر 1000 ريال سعودى 14,660جنيه مصري.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال اليوم في البنوك وفق لاخر تحديث لها من البنك المركزي:

وصل سعر الريال في البنك المركزى المصرى 8.255 جنيه مصري للشراء، 8.22 جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 8.243 جنيه مصري للشراء، 8.195 جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر الريال في بنك مصر 8.243 جنيه مصري للشراء، 8.195 جنيه مصري للبيع.

وصل سعر الريال في مصرف أبوظبى الإسلامى 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.239 جنيه مصري للبيع.

وصل سعر الريال في بنك القاهرة 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.195 جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر الريال في بنك الإسكندرية 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.212 جنيه مصري للبيع.

وصل سعر الريال في كريدى أجريكول 8.253 جنيه مصري للشراء، 8.214 جنيه مصري للبيع.

البنك المصرى الخليجى 8.253 جنيه مصري للشراء، 8.172 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي 8.257 جنيه مصري للشراء، 8.185 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلى القطرى 8.252 جنيه مصري للشراء، 8.14 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلى الكويتى 8.254 جنيه مصري للشراء، 8.216 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم 8.253 جنيه مصري للشراء، 8.118 جنيه مصري للبيع.

والجدير بالذكر بانه قد استقر سعر الدينار في بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.