القمر يقترن مع السماك الأعزل في هذا الموعد

تشهد سماء مصر والعالم ظاهرة فلكية تعد الأخيرة خلال شهر فبراير الجاري وهي اقتران القمر مع النجم سبيكا للمرة الثانية في هذا الشهر، وهو نجم السماك الأعزل أو السنبلة.

اقتران القمر مع نجم السبيكا يوم 28 فبراير



ويُزين السماك الأعزل سماء مصر يوم 28 فبراير الجاري وهو ألمع نجم في برج العذراء وهو من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبًا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.



ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بحلول الـ 9:30 مساءا تقريبا ، ويظلا مرئيان طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

أفضل الاماكن لرؤية الظواهر الفلكية



كما أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

علاقة الكواكب بحدوث الزلازل

كما أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.