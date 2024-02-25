جدول مباريات اليوم الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ ببطولة الكونفدرالية

يشهد اليوم الأحد اقامة مواجهات قوية على صعيد مسابقة الكونفدرالية الافريقية في نسختها عن الموسم الحالي والتي يشارك بها ممثلي مصر الزمالك ومودرن فيوتشر.

وينتظر فريق مودرن فيوتشر حسم تأهله في المنافسات القارية ، بعد ان وضع الزمالك ممثل مصر قدما في المرحلة التالية من المنافسات.

وتقام في الثالثة من عصر اليوم مواجهة ممثل مصر فريق مودرن فيوتشر عندما يحل ضيفاً على نظيره الإيفواري سوبر سبورت لحساب الجولة الخامسة من البطولة.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم الأحد من مسابقة الكونفدرالية الافريقية كاملة على النحو التالي ..

مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

الهلال الليبي أمام اتحاد العاصمة الجزائر السادسة مساءً.

أكاديميكا لوبيتو أمام ريفرز يونايتد السادسة مساءً.

دريمز في مواجهة النادي الإفريقي التونسي السادسة مساءً.

الملعب المالي في مواجهة ديابل نوار السادسة مساءً .

ابوسليم في مواحهة الزمالك السادسة مساءً.

سوار كويا أمام ساجرادا اسبيرانسا الساعة 9 مساءً .

سيخوخون يونايتد أمام نهضة بركان التاسعة مساءً.