حريق هائل بزراعات الدائري بمدينة بني سويف

إندلع حريق هائل في الزراعات المتاخمة للطريق الدائري بالقرب من كورنيش النيل بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في الزراعات الكائنة على الطريق الدائري، أمام مستشفى التأمين الصحي بوسط مدينة بني سويف.

وعلي الفور إنتقل رجال الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل إمتدادها للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ الفحص والمعاينة، وتحريات المباحث حول الحريق، لمعرفة الأسباب.