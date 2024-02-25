داخل 4 مساجد.. إنطلاق الأسبوع الثقافي بأوقاف أسيوط

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، عن تنظيم الأسبوع الثقافي داخل 4 مساجد جودة بأسيوط، بتوجيهات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

قال الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، يُقام الأسبوع الثقافي بمساجد الجودة وعددهم 4 مساجد الجودة على مستوى المحافظة في وقت واحد، بدءا من اليوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري، وحتى يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، علمًا بأن محاضرات الأسبوع الثقافي تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين بمديرية أوقاف أسيوط.

وأضاف أن المساجد تتضمن مسجد البقلي بمنطقة سيد بالبيسري، ومسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف التابعة إلى مركز ديروط، ومسجد الهدى بأسيوط الجديدة، ومسجد الغفور الرحيم بأسيوط الجديدة التابعة إلى مركز الفتح.