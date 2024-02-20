هشام نصر: إدارة الزمالك تفي بالعهد .. وسنحافظ على حقوق النادي

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يفي بالعهد الذي قطعه على نفسه منذ الترشح في انتخابات النادي الأخيرة.

وقال هشام نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "هدفنا الأول هو ظهور الرياضة المصرية بالصورة اللائقة بها".

وتابع: "تعاهدنا على تصدير صورة جيدة لنادي الزمالك منذ ترشحنا لإنتخابات النادي، ونسعى أيضاً لتوطيد علاقتنا بالإتحادات الرياضية وجماهير الأندية الأخرى".

وأتم: "الزمالك يمتلك جماهيرية كبيرة ونحاول الحفاظ على حقوق النادي".