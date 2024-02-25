ثقافة الفيوم تختتم فعاليات العرض المسرحي "مركب بلا صياد" 

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العرض المسرحي "مركب بلا صياد"، للفرقة القومية المسرحية بالفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة خلال شهر فبراير الجاري.

وقدم فرع ثقافة الفيوم ليالي العرض المسرحي على مسرح مجلس مدينة الفيوم، بشكل يومي في الفترة من 16 إلى 25 فبراير، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

مسرحية "مركب بلا صياد" تطرح القضايا الأخلاقية التي تواجه الإنسان المعاصر

طرحت المسرحية واحدة من أبرز القضايا الأخلاقية التي تواجه الإنسان المعاصر في كل مكان وآن، ويحمل العرض المسرحي عددا من الرسائل والقضايا الانسانية منها علاقة الإنسان بالموت، والحب وتأثيره على التغيير في النفس الإنسانية داخل علاقات مترابطة. النص للمؤلف والكاتب الإسباني "أليخاندرو كاسونا"، ترجمة محمد الأمين محمد، وإخراج أحمد السلاموني، ديكور وملابس مروان إيهاب، ملابس شهد سيد، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، كيروجراف علاء لؤي، تنفيذ ديكور عادل ربيع وشروق محمد، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد صلاح حامد، مساعد مخرج ميرنا عماد وضياء الجداوى، مخرج منفذ حسين محمود.

العرض المسرحي "مركب بلا صياد"، تمثيل فناني فرقة الفيوم القومية المسرحية بطولة إبراهيم الديب، جيهان رجب، ضياء الجداوى، هدية السواح، محمد وريبي، علياء بدوي، ديانا أمين، شنودة ملاك، بمشاركة عدد من الوجوه الشابة وهم: يوسف حسن، زياد أشرف، طارق كمال، محمد شريف، ماريا يسي، كارين نعيم، ندى أحمد، يوسف ميسي، ياسمين مصطفي، يارا أحمد.

والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة لتثقيف وتوعية الشباب ورواد قصور الثقافة بالمحافظات.