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الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جاد الله: الأهلي مازال يحتاج لضم مهاجم جديد

الأهلي
الأهلي

قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر تعرض لظروف صعبة قبل مواجهة ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أثرت على أداء اللاعبين، بدءًا من أزمة تعطل الطائرة".

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أضاف خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": الأهلي نجح في الخروج من اللقاء  بالنقاط الثلاث وحسم بطاقة التأهل للدور القادم، وهو الهدف المطلوب.

وواصل: "الأهلي مازال بحاجة إلى مهاجم قوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من تواجد الفرنسي أنتوني موديست والوافد الجديد وسام أبو علي".

وأتم تصريحاته: "الأهلي يعاني من غيابات تقترب من 11 لاعبًا، وعودتهم ستمثل قوة كبيرة للفريق، كما أن مصطفى شوبير أحد أهم مكاسب اللقاء".

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