ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي أمام بلدية المحلة ويانج أفريكانز

خرج ياسر إبراهيم ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل بالدوري بجانب لقاء يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن ياسر إبراهيم خضع لأشعة اليوم السبت بعد العودة من غانا كما أنه سيخضع لفحص طبي غداً الأحد قبل مران الفريق خاصة أن التشخيص المبدئي يتمثل في شد في العضلة الخلفية.

وغادر ياسر إبراهيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني أمس الجمعة في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم وضع برنامج علاجي لتجهيز ياسر إبراهيم للحاق بنهائي كأس مصر ضد الزمالك والذي يقام يوم 8 مارس المقبل في السعودية وإن كانت فرص لحاقه ليست قوية.