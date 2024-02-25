السيطرة علي حريق محدود داخل مجمع السويس الطبي

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس فى السيطرة على حريق محدود في المجمع الطبي بالسويس، دون وجود ضحايا أو إصابات بين المرضى والأطقم الطبية داخل المجمع.

تلقي اللواء حسام الدين أحمد الدح مدير أمن السويس، إخطارًا من غرفة العمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالسويس يفيد بنشوب حريق بقسم الطوارئ بالمجمع الطبي بالسويس، التابع لهيئة الرعاية الصحية، بمدينة 24 أكتوبر التابعة لحى فيصل.

وانتقل على الفور مدير إدارة الحماية المدنية وقيادات مديرية الأمن إلى المجمع وسيارتين إطفاء، وأخلى الأطباء وطاقم التمريض قسم الطوارئ من العاملين والمرضى المتواجدين للكشف الطبي، فور عمل أجهزة إنذار الحريق، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وكان الأطباء وطاقم التمريض بقسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي، فوجئوا بتصاعد أدخنة من إحدى لوحات الكهرباء داخل القسم، التقطتها أجهزة مستشعرات الحريق بالقسم، وأطلقت صافرات الإنذار، بينما جرت عملية إخلاء القسم وفق خطة الإخلاء التي تدرب الأطباء والتمريض عليها خلال فترة التشغيل التجريبي لمجمع، وجرى فصل التيار الكهربائي عن المبنى وكذلك خطوط الأكسجين من الوحدة المركزية.

ولم يؤثر ذلك على العمل ببقية أقسام المجمع، كما بدأت حركة العمل في العودة بشكل تدريجي بعد السيطرة على الموقف.