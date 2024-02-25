عبد المنصف : تولي التوأم المنتخب تأخر كثيرا وحسام بيخاف ينام لوحده

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك السابق ان حسام حسن تولي المسؤولية في فترة صعبة وجاءت متأخرة له وسعي كثيرا من اجل هذه الخطوة ويستحقها هو وجهازه المعاون وجاء بمطالبة الجماهير ويحظي بدعم من الجميع في مصر ويجب ان يتم توفير الادوات له للنجاح مثلما يحدث مع المدرب الاجنبي

وأضاف عبد المنصف عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن علي قناة dmc: لايوجد شخص يتحدث فنيا عن حسام حسن لانهم جميعا يعرفون قيمته الفنية كمدرب ومن يتحدث يكون عن العصبية والانفعال ولكنها كانت في مرحلة خاصة مع الاندية والامر مختلف عن قيادة المنتخب .

وأكد عبد المنصف أن حسام حسن لم يحضر فرحه بسبب ازمة بسيطة حدثت بينهم في البطولة العربية ، حيث كنت اجلس معه في الغرفة دائما ولكن المدرب وضعني في غرفة مع مدحت عبد الهادي وقالوا له ان عبد المنصف هو من طلب رغم ان ذلك لم يحدث وزعل مني ولم يحضر الفرح .

وقال عبد المنصف " في معسكر امم افريقيا 2006 قرر الجهاز ان يكون كل لاعب في غرفة لوحده وهو مااغضب حسام حسن واصر علي تواجدي معه لانه بيخاف ينام لوحده وهو أطيب شخص في الدنيا وبالفعل تم حجز غرفتين متجاورتين وفتحنا الباب بيننا طوال الشهر