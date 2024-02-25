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الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالمنصف: نتيجة ٦-١ كبيرة لكنها عادية ولماذا لا يتحدثون عن خماسيات الشناوي

الشناوي
الشناوي

أكد محمد عبدالمنصف نجم نادي الزمالك السابق أنه لم يحصل على حقه الكافي على مدار السنوات الماضية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : حققت ١٧ بطولة وحصدت لقبي كأس الأمم الأفريقية وانجازات عديدة مع نادي الزمالك واجتزت نجوم كبار مثل ريان جيجز و فرانشيسكو توتي.

وقال : نتيجة ٦-١ عادية وواردة ويتم تصديرها للجميع ولماذا لا يتم تصدير أن محمد الشناوي إستقبل ٥ أهداف مرتين وكذلك الحضري أمام المكسيك ومباراة البرازيل وألمانيا مثلاً.. لماذا يتم تقييمي من ال٦-١.. مباراة ال٦-١ لم نكن موفقين وقد تصديت للعديد من الأهداف وكان هناك توفيق رهيب للأهلي وهي نتيجة كبيرة لكنها عادية وتم تضخيم الأمور.

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