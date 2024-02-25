بدء فاعليات مبادرة " الاعتلال الكلوي" بمجمع 30 يونيو بالإسماعيلية



بداء فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بمبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي،لفحص وعلاج الأمراض المزمنة «مجانا» بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بفرع الإسماعيلية

وتهدف المبادرة إلى التشخيص المبكر لأمراض الكلي وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين

وتقدم فحوصات قياس ضغط الدم ، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات وظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم الخدمات التوعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة،

بفرق طبية مدربة بمنشآت الرعاية الأولية

وأكد دكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية انة تم فريق رصد طبى كبير على أعلى مستوى ومدرب ومتخصص فى الكلى لحالات الرصد وتم تكليف دكتور محمد عبد العظيم بعمل تقرير يومي للتأكد من عملية المبادرة وعرضه على الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الأولية والمشرف العام ومساعد وزير الصحة والسكان وكانت توجيهات دكتور احمد السبكى بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الحالات بمركز 30 يونيو الدولى للكلى والمسالك البولية